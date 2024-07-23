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ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار التربة في إثيوبيا

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار التربة في إثيوبيا
23 يوليو 2024 15:26

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار التربة نتيجة هطول أمطار غزيرة في جنوب إثيوبيا أمس إلى 146 قتيلاً، وفق ما أفادت السلطات المحلية اليوم.

ووقع انهيار التربة أمس بعد هطول أمطار غزيرة في منطقة جبلية في جنوب إثيوبيا، وتحدّثت حصيلة سابقة عن مقتل 55 شخصاً.

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وذكر بيان صحفي أصدرته سلطات منطقة غوفا الإدارية التي وقع بها انهيار التربة أنه تم العثور على 146 جثة تعود لـ96 رجلاً و50 امرأة، وأن عمليات البحث تتواصل بشكل مكثّف، مشيراً الى أن عدد القتلى قابل للارتفاع.

وتقع منطقة غوفا الإدارية على بعد حوالي 450 كيلومتراً عن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

المصدر: وام
الانهيارات الأرضية
إثيوبيا
انزلاقات التربة
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