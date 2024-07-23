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وزير الخارجية الأوكراني يجري مباحثات في الصين

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا
23 يوليو 2024 16:52

وصل وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إلى الصين، اليوم الثلاثاء، من أجل مناقشة سبل إيجاد حل سلمي للأزمة الحالية.
تعتزم الصين التوسط وسبق لها أن قدمت خطة سلام تضم عدة نقاط.
وزيارة كوليبا، التي من المقرر أن تستمر حتى الجمعة، هي الأولى له للصين منذ بدء الأزمة في فبراير 2022. وتأتي الزيارة بعد بعد أسبوع على فتح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الباب أمام محادثات مع روسيا للمرة الأولى وقوله إنه يؤيد وجود موسكو في قمة سلام مستقبلية.
كانت قمة أولى قد نُظّمت منتصف يونيو الماضي في سويسرا بحضور عشرات البلدان. لكن روسيا لم تتم دعوتها. وقررت الصين عدم المشاركة، معتبرة أن القمة ليست لديها فرصة لتحقيق تقدم.
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن "الموضوع الرئيسي للمناقشة" خلال زيارة كوليبا "سيكون دور الصين في تحقيق سلام دائم وعادل".
- "وقف سريع لإطلاق النار"
ورداً على سؤال الثلاثاء، قالت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إن المباحثات بين المسؤولين في بكين وكوليبا ستتركز على "التعاون الصيني الأوكراني وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك".
وشددت على أن "الصين مقتنعة على الدوام بأن وقفاً سريعاً لإطلاق النار والبحث عن حل سياسي هما في الصالح المشترك لكل الأطراف".

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