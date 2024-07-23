مديرة جهاز الخدمة السرية تستقيل إثر محاولة اغتيال ترامب

أفادت تقارير إعلامية بأن كيمبرلي تشيتل مديرة جهاز الخدمة السرية الأميركي استقالت، اليوم الثلاثاء، بعد تعرض الجهاز لتدقيق شديد بسبب إخفاقه في منع محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي.

تأتي الاستقالة بعد يوم من إقرار تشيتل، خلال الإدلاء بشهادتها أمام لجنة في الكونغرس الأميركي، بفشل وكالتها حينما أصاب شخص المرشح الجمهوري للرئاسة في محاولة اغتيال خلال فعالية لحملته يوم 13 يوليو الجاري في ولاية بنسلفانيا.

وقالت تشيتل، في إفادتها أمس الاثنين "لقد فشلنا. بصفتي مديرة لجهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة، أتحمل كامل المسؤولية عن أي زلة أمنية"، وذلك خلال حديثها في شهادة أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب.

وواجهت تشيتل دعوات من الجمهوريين بالاستقالة.

وأضافت تشيتل "محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب في 13 يوليو هي أبرز فشل في عمليات الخدمة السرية منذ عقود".