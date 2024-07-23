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السجن لشخص بعث رسائل مفخخة لرئيس وزراء إسبانيا

أحد الطرود المفخخة المرسلة في إسبانيا (أرشيفية)
23 يوليو 2024 19:10

قضت محكمة في إسبانيا، اليوم الثلاثاء، بالسجن 18 عاما لمتقاعد بعث برسائل مفخخة لرئيس الوزراء والسفارتين الأميركية والأوكرانية في نوفمبر 2022.
ودين بومبيو غونزاليس باسكوال، البالغ 76 عاما والذي عارض الدعم الغربي لكييف عقب الأزمة الأوكرانية،  ب"الإرهاب" و"تصنيع مواد متفجرة"، وفق قرار المحكمة.
وحكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة الأعمال الإرهابية وثماني سنوات بتهمة تصنيع مواد متفجرة، بحسب بيان للمحكمة.
كانت النيابة العامة طالبت، خلال محاكمته في منتصف مايو الماضي، بسجنه 22 عاماً.
واعتبرت المحكمة في قرارها أن باسكوال تصرف "بهدف إحداث اضطراب كبير في المجتمع الإسباني والضغط على الحكومتين الإسبانية والأميركية وعلى كيانات أخرى موجودة في الأراضي الإسبانية للتوقف عن دعم أوكرانيا".
بعث المتقاعد، المتحدر من بورغوس في شمال شرق إسبانيا، ما مجموعه ستة رسائل، لا سيما إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وإلى وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز وإلى قاعدة عسكرية إسبانية وإلى سفارتي أوكرانيا والولايات المتحدة.
أصيب حارس في السفارة الأوكرانية في العاصمة مدريد بجروح طفيفة عندما فتح إحدى هذه الرسائل جراء الانفجار. أما الرسائل الأخرى فقد كشفت من قبل رجال الأمن في المواقع المعنية، دون وقوع أي إصابات.
أشارت المحكمة، في قرارها، إلى أن كمية المتفجرات التي وضعها الرجل في رسائله كانت "كافية لإحداث إصابات" ذات طبيعة "متفاوتة الخطورة بحسب قربها وطبيعة الأعضاء المصابة".

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