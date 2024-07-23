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مقتل 21 إرهابيا خلال معارك في الساحل الأفريقي

عناصر من الجيش النيجري
23 يوليو 2024 19:26

أعلنت وزارة الدفاع النيجرية، اليوم الثلاثاء، مقتل 21 إرهابياً خلال معارك في منطقة تيرا (جنوب غرب) قرب بوركينا فاسو، أمس الاثنين.
وقالت الوزارة، في بيان بثه التلفزيون الرسمي "يوم الاثنين 22 يوليو، اشتبكت وحدة من قوات الدفاع والأمن، خلال عملية، مع مجموعات إرهابية مسلحة على محور بانكيلاري-تيرا على مشارف قرية فونيكو" في منطقة "تيلابيري" (غرب).
وأكدت أن ثماني دراجات نارية كان الإرهابيون يستقلونها، "دُمّرت".
وأوضحت الوزارة أن "وصول تعزيزات فورا من تيرا" "أجبر العدو على الانسحاب نحو الشمال". وأضافت أن 15 جنديا على الأقل قتلوا وفق "حصيلة أولية". كما أشارت إلى "فقدان" ثلاثة جنود و"جرح 16 نقلوا إلى مستشفى تيرا".
وتشهد منطقة الساحل الأفريقي، أعمال عنف تنفذها جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.
وتوجد هذه الجماعات خصوصا في النيجر وبوركينا فاسو ومالي.

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