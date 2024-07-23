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بايدن يوجه خطابا مهما إلى الأميركيين غدا

جو بايدن وزوجته جيل
23 يوليو 2024 19:57

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه سيلقي كلمة من مكتبه في البيت الأبيض، غدا الأربعاء، بعد قراره المفاجئ الانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024.
وأضاف بايدن، على منصة إكس "مساء الغد عند الساعة 8 (0000 ت غ الخميس) سأخاطب الأمة من المكتب البيضوي بشأن ما ينتظرنا وكيف سأنجز المهمة للشعب الأميركي".
كان الرئيس الأميركي أعلن، الأحد، تخليه عن السعي لإعادة الانتخاب لفترة ثانية وقدم دعمه إلى نائبته كامالا هاريس للترشح ممثلة للحزب الديمقراطي في مواجهة الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب.
يوجد بايدن، في منزله في ولاية ديلاوير، حيث عزل نفسه منذ أعلنت إصابته بمرض كوفيد-19 الأربعاء الماضي.
وقال طبيب بايدن، أمس الاثنين، إن أعراض كوفيد-19 لدى الرئيس اختفت تماما تقريبا وإن النبض وضغط الدم والتنفس ودرجة الحرارة في المعدلات الطبيعية.

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المصدر: وكالات
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