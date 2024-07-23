الكونغرس يحقق في محاولة اغتيال ترامب

قال زعماء في مجلس النواب الأميركي، اليوم الثلاثاء، إن المجلس قرر تشكيل فريق عمل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للتحقيق في محاولة اغتيال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب.

وسيقدم فريق العمل، المؤلف من سبعة جمهوريين وستة ديمقراطيين، توصيات لإصلاح وكالات حكومية ذات صلة وسيكون للفريق سلطة الاستدعاء، وفقا لبيان صادر عن الجمهوري مايك جونسون رئيس مجلس النواب و حكيم جيفريز زعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس.

وتعرض جهاز الخدمة السرية الأميركية لانتقادات شديدة منذ محاولة اغتيال الرئيس السابق في 13 يوليو خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وقال جونسون في بيان "الإخفاقات الأمنية، التي سمحت بمحاولة اغتيال دونالد ترامب، صادمة".

وأضاف أن فريق العمل سيتحرك بسرعة "لضمان عدم تكرار مثل هذه الإخفاقات".

وأوضح إن اأعضاء في مجلس النواب سيصوتون هذا الأسبوع على قرار لإنشاء فريق العمل وأعضائه.