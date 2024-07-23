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الأمم المتحدة توجه نداء بشأن الألعاب الأولمبية

استعدادات قبل أيام من بدء الألعاب الأولمبية في باريس
23 يوليو 2024 20:32

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "إلقاء السلاح" في العالم خلال إقامة الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس، في فيديو مصوّر سيبث خلال حفل الافتتاح الجمعة.
وقال غوتيريش، في رسالته التي بُثت اليوم الثلاثاء من قبل المنظمة العالمية "يجتمع العالم بأسره في باريس من أجل الاحتفال بقوة الرياضة. من أجل بعث الأمل وتجاوز الثقافات. وتعزيز الاحترام المتبادل واللعب النظيف".
وتابع "هي أيضاً المُثُل العليا للأمم المتحدة. وانطلاقاً من روح الهدنة الأولمبية، أدعو الجميع إلى إلقاء أسلحتهم وبناء الجسور وتشجيع التضامن والسعي لتحقيق الهدف النهائي: السلام للجميع".
وأضاف "أتمنى كل النجاح للرياضيين الأولمبيين والألعاب البارالمبية. تلهمونا من أجل أن نحلم أكبر. أتمنى أن تضيء الشعلة الأولمبية الطريق إلى عالم يسوده السلام والوئام" مع احتدام الصراعات في جميع أنحاء العالم.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي قرارها التقليدي الذي يدعو جميع دول العالم إلى احترام "الهدنة الأولمبية" اعتباراً من اليوم السابع قبل بدء أولمبياد باريس (26 تموز - 11 أغسطس 2024) وحتّى اليوم السابع بعد انتهاء دورة الألعاب البارالمبية (28 أغسطس - 8 سبتمبر).
وأعادت الأمم المتحدة، بإلهام من التقليد اليوناني القديم "إيكيخيريا" الذي كان يتطلّب وقف جميع الأعمال العدائية خلال الألعاب الأولمبية القديمة، إحياء هذه "الهدنة" في عام 1993، في أعقاب مبادرة من اللجنة الأولمبية الدولية.

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المصدر: وكالات
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