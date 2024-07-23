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ارتفاع كبير لعدد قتلى انهيارين أرضيين في إثيوبيا

جهود إنقاذ ناجين وانتشال جثث من انهيارين أرضيين في إثيوبيا
23 يوليو 2024 20:59

قال مسؤول في حكومة إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، إن عدد قتلى الانهيارين الأرضيين في جنوب البلاد ارتفع إلى 229، ولم يستبعد احتمال ارتفاع العدد مع استمرار البحث عن ناجين وضحايا لليوم الثاني.
وذكر مسؤولون أن انهيارا أرضيا دفن أشخاصا في منطقة "جوفا" بولاية جنوب إثيوبيا، ثم وقع انهيار أرضي ثان ودفن آخرين كانوا يحاولون إنقاذ ناجين صباح أمس الاثنين.
وقال ماركوس ميليسي رئيس الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في منطقة جوفا، عبر الهاتف "لا يزال البحث مستمرا وهناك جثث لم تنتشل بعد".
كان مسؤول قال، أمس الاثنين، إن ما لا يقل عن 50 شخصا لقوا حتفهم من بينهم أطفال وأفراد شرطة.
وأظهرت لقطات، نشرتها الإدارة المحلية، انتشال أشخاص.

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  • جهود انتشال جثث من انهيارين أرضيين في إثيوبيا
    جهود انتشال جثث من انهيارين أرضيين في إثيوبيا

وقال ميسيكير ميتيكو، مدير منطقة جوفا "عدد القتلى ارتفع بعد أن حوصر الأشخاص الذين جاءوا للإنقاذ... إنه حادث مؤسف جدا".
وقال رئيس الوزراء أبي أحمد إنه يشعر بحزن عميق بسبب الخسائر الفادحة في الأرواح، وإن مسؤولين اتحاديين أُرسلوا إلى المنطقة للحد من تأثير الكارثة.
وكتب رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فقي، على منصة "إكس" التواصل الاجتماعي "نتضامن بشدة مع شعب وحكومة إثيوبيا في وقت تستمر فيه جهود الإنقاذ للعثور على المفقودين ومساعدة النازحين".
وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، وهو إثيوبي، إنه يفكر في جميع الأسر المتضررة، وإن فريقا من المنظمة أرسل لدعم الاحتياجات الصحية العاجلة.

المصدر: رويترز
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