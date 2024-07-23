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بايدن يتعهد بإنهاء حرب غزة

بايدن يتعهد بإنهاء حرب غزة
24 يوليو 2024 01:08

واشنطن (وكالات) 

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تعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس، بمواصلة العمل على إنهاء الحرب في غزة خلال الأشهر الأخيرة من ولايته، بعد تراجعه عن السعي لولاية ثانية.
وقال بايدن، في مكالمة عامة مع مقر حملته الذي تحول إلى مقر حملة لنائبته كامالا هاريس: «سأعمل بشكل وثيق للغاية مع الإسرائيليين والفلسطينيين لمحاولة التوصل إلى طريقة لإنهاء الحرب في غزة، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط وإعادة كل الرهائن إلى وطنهم».
إلى ذلك، جددت واشنطن أمس، موقفها المعارض لإقامة مستوطنات إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية باعتبار ذلك يتعارض مع القانون الدولي ومع السلام. 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين في مقر الوزارة: «نحن واضحون بشأن ما نفكر به إزاء برنامج الاستيطان، كما أننا واضحون بشأن ما نعتقد أنه يجب أن يكون نتيجة نهائية وهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وهذا ما نواصل السعي إلى تحقيقه».   

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