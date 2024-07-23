ترامب: مستعد لمناظرة مع هاريس

قال دونالد ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، اليوم الثلاثاء، إنه سيمضي قدما في مناظرة مع كامالا هاريس منافسته الديمقراطية الجديدة في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر.

وأضاف الرئيس الأميركي السابق للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إنه مستعد لإجراء أكثر من مناظرة مع هاريس.

وباتت من شبه المؤكد أن تحصل نائبة الرئيس الأميركي على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الاستحقاق الرئاسي.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، انسحابه من السباق على خلفية الأصوات التي طالبته بذلك بعد أدائه خلال مناظرة مع المرشح الجمهوري ترامب في يونيو الماضي.