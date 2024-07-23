مقديشو تستعيد 7 صوماليين من سجون ليبيا

مقديشو (الاتحاد)

أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية، أمس، نجاحها في استعادة 7 مواطنين صوماليين بعد أن ظلوا عالقين في السجون الليبية لبعض الوقت. وذكرت مبعوثة الحكومة الصومالية لشؤون المهاجرين وحقوق الأطفال، مريم ياسين حاجي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) أن «عملية إعادة المواطنين الصوماليين إلى أرض الوطن تمت بالتعاون بين مكتب مبعوث الحكومة الفيدرالية لشؤون المهاجرين وحقوق الأطفال، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومنظمة الهجرة الدولية».

وأشارت حاجي إلى أن الحكومة الصومالية تعمل على إعادة جميع المهاجرين الصوماليين المحتجزين في سجون بلدان العالم الأخرى.