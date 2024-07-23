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دراسة: 84.7% من مهاجري جنوب الصحراء دخلوا تونس دون تأشيرات

مهاجرون على متن قارب حديدي صغير ينتظرون النجدة من سفينة إنقاذ في المياه الدولية بين تونس ولامبيدوزا (رويترز)
24 يوليو 2024 01:07

تونس  (د ب أ) 

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كشفت دراسة أعدتها هيئة تونسية غير حكومية عن أن أكثر من 75% من مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء تم دفعهم عبر الحدود نحو الوجهة التونسية. ويتواجد على الأراضي التونسية الآلاف من مهاجري جنوب الصحراء الذين يرغبون في عبور البحر الأبيض المتوسط إلى السواحل الإيطالية القريبة بحثاً عن فرص أفضل للحياة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي. وشملت الدراسة التي أجراها «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، الذي يهتم بقضايا الهجرة، عينةً تتكون من 379 مهاجراً في شمال ووسط وجنوب البلاد خلال الفترة ما بين مارس ومايو 2024. وأوضحت نتائج الدراسة أن 84.7% من المهاجرين دخلوا البلاد من دون تأشيرات. 
 وحول أسباب مغادرة بلدانهم، أشارت نتائج الدراسة إلى الأوضاع العامة بنسبة 66%، تليها التغيرات المناخية بنسبة 54%. وتشكو تونس من تداعيات خطرة لتدفقات الهجرة على اقتصاد البلاد والقطاع البيئي والصحي والزراعي، حيث يبيت أغلب المهاجرين في الغابات ومزارع الزيتون القريبة من سواحل ولاية صفاقس بالخصوص. 
 ووقع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم مع تونس في يوليو 2023 للحد من تدفقات المهاجرين على سواحل إيطاليا مقابل حوافز مالية واقتصادية. وقال وزير الداخلية خالد النوري، إن جهود مكافحة الهجرة غير النظامية تستنزف الدولة بأكثر من 103 ملايين يورو سنوياً موجهة لإدارة الحرس الوطني وحدها، دون احتساب باقي الخسائر.

تونس
أفريقيا
المهاجرين
الهجرة
الهجرة غير الشرعية
البحر الأبيض المتوسط
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مهاجرون على متن قارب حديدي صغير ينتظرون النجدة من سفينة إنقاذ في المياه الدولية بين تونس ولامبيدوزا (رويترز)
الأخبار العالمية
دراسة: 84.7% من مهاجري جنوب الصحراء دخلوا تونس دون تأشيرات
24 يوليو 2024
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