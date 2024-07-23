كامالا هاريس تعقد أول تجمع انتخابي ضمن حملتها الرئاسية

أطلقت كمالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، الثلاثاء، حملتها للانتخابيات الرئاسية من مدينة ميلووكي في ولاية ويسكنسن، لتظهر في أول لقاء رسمي لها في مواجهة الناخبين والتفاعل معهم.

وقالت هاريس "لدي عدد كاف من المندوبين للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي".

وأضافت أنها تفتخر بسجلها مقارنة بسجل منافسها دونالد ترامب، مرشح الجزب الجمهوري.

وأعلنت نائبة الرئيس الأميركي أن "بناء طبقة متوسطة سيكون الهدف المحدد لرئاستي".

بدأت هاريس حملتها الرئاسية مسلّحة بدعم واسع في معسكرها للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي.

وأعلنت هاريس ترشحها محلّ الرئيس جو بايدن في السباق إثر انسحابه المفاجئ، وتواجه تحديات كبيرة إذ لم يبق أمامها سوى أربعة أشهر لإقناع الناخبين الأميركيين بالتصويت لها.