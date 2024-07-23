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«الناتو» يعين مبعوثاً للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والساحل

شعار حلف الناتو
24 يوليو 2024 01:06

بروكسل (د ب أ)

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عيّن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أمس، مبعوثاً خاصاً «للمنطقة الجنوبية» مما يعني الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والساحل. والمبعوث الجديد هو خافيير كولومينا، الذي شغل في السابق منصب المبعوث الخاص للناتو في القوقاز ووسيط آسيا. ويمثل عدم الاستقرار في جنوب وشرق البحر المتوسط تحدياً أمنياً لدول «الناتو» في أوروبا، حيث يؤدي جزئياً إلى تعاظم الهجرة غير المنتظمة إلى الكتلة الأوروبية. وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج، في بيان، إن «منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والساحل تمثل أهمية لحلفنا. خافيير كولومينا لديه خبرة مكثفة في التعامل مع شركاء الناتو. ومن شأن تعيينه تعزيز عمل الناتو في الجنوب».

حلف شمال الأطلسي
الناتو
البحر الأبيض المتوسط
أوروبا
الهجرة
أفريقيا
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