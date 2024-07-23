إخلاء منتزة وطني في كندا بسبب حرائق غابات

أمرت السلطات في مقاطعة ألبرتا بغرب كندا بإخلاء متنزه "جاسبر" الوطني الشهير والبلدات المجاورة بسبب اقتراب حرائق الغابات.

وأرسلت السلطات، تنبيها للسياح في المتنزه الشهير بقمم الجبال والأنهار الجليدية والشلالات، وللسكان الذين يعيشون في أماكن مجاورة، طالبة منهم المغادرة.

وطلب منهم استخدام الطريق السريع المتجه غربا لأن جميع الطرق الأخرى مغلقة.

وأظهرت صور، تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، اختناقات مرورية والسماء مغطاة بدخان كثيف.

وضربت موجة حر كندا الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تفاقم ظروف الجفاف، مع اندلاع العديد من حرائق الغابات.

وتثير الحرائق الجديدة مخاوف من أن تشهد البلاد موسما عنيفا آخر من حرائق الغابات مثل الصيف القياسي العام الماضي.

واندلع نحو 175 حريقا في جميع أنحاء مقاطعة ألبرتا الثلاثاء، وفقا للأرقام الرسمية، ولا يزال ثلثها خارج نطاق السيطرة.

ويشارك حاليا حوالي 1900 من رجال الإطفاء في ألبرتا في جهود إخماد الحرائق بمساعدة طواقم من آلاسكا وأستراليا.