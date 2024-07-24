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قتلى بفيضانات وانهيارات أرضية في الفلبين

قتلى بفيضانات وانهيارات أرضية في الفلبين
24 يوليو 2024 08:29

قالت الوكالة الوطنية للكوارث في الفلبين اليوم الأربعاء إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم نتيجة الفيضانات والانهيارات الأرضية التي تسببت بها الأمطار الموسمية الغزيرة التي تفاقمت بفعل إعصار في الفلبين.

وتم تعليق العمل الحكومي والدراسة في العاصمة مانيلا بسبب الفيضانات، كما تم تعليق التداول في بورصة الفلبين.
وذكر مكتب الأرصاد الجوية أن الإعصار جايمي يحمل رياحاً قوية تصل سرعتها إلى 155 كيلومتراً في الساعة وزوابع تصل إلى 190 كيلومتراً في الساعة. وأضاف المكتب أنه كان يتحرك باتجاه شمال غرب نحو تايوان.

وأوضح المكتب أن الإعصار يزيد من قوة الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، مما يؤدي إلى هطول الأمطار في الفلبين، التي تشهد أمطارا غزيرة منذ 11 يوليو.

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المصدر: وكالات
الفلبين
انهيارات أرضية
فيضانات
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