تايوان تعطل الرحلات الجوية تأهباً للإعصار جايمي

تأهبت تايوان اليوم الأربعاء للإعصار جايمي بإغلاق أسواق المال وتعطيل العمل وإلغاء الرحلات الجوية ووضع الجيش في حالة تأهب وسط توقعات بأمطار غزيرة ورياح قوية.



ومن المتوقع أن يصل إعصار جايمي، وهو أول إعصار هذا الموسم يضرب تايوان، إلى اليابسة على الساحل الشمالي الشرقي في وقت مبكر من مساء اليوم الأربعاء، وفقاً لإدارة الطقس المركزية بالجزيرة.

وتُصنف تايوان الإعصار على أنه متوسط ​​القوة، ومن المرجح أن يتحرك عبر مضيق تايوان.

وفي مقاطعة ييلان الريفية، حيث سيضرب الإعصار اليابسة لأول مرة، اشتدت قوة الرياح والأمطار، ما أدى إلى إغلاق المطاعم وفراغ الطرق بشكل كبير.

وعلقت السلطات العمل والدراسة في جميع أنحاء تايوان، حيث أصبحت شوارع العاصمة تايبيه مهجورة تقريباً خلال ساعة الذروة وسط هطول أمطار غزيرة.