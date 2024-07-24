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الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي تبحثان التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية

الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي تبحثان التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية
24 يوليو 2024 12:08

 عقدت الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وهيئاتهما المتخصصة أمس في مقر المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي "IOFS" في العاصمة الكازاخستانية "استانا" اجتماعاً لبحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وذات الصلة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بمشاركة ممثلين لنحو 50 وكالة وصندوقاً وبرنامجاً تابعين للمنظمتين.

وقال خالد خياري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خلال الاجتماع الذي شارك فيه الدكتور أحمد كاويسا سنغيندو، الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون الاقتصادية :" إن الاجتماع سيساعد في تشكيل الاتجاه الاستراتيجي للتعاون بين المنظمتين عبر مجموعة من الأنشطة واستكشاف سبل جديدة للتعاون، بما في ذلك تعميق الحوار السياسي المستمر ومكافحة الإسلاموفوبيا والتعصب الديني". 

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