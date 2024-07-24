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مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في هجمات على أوكرانيا

آثار معارك وقصف على خاركيف
24 يوليو 2024 16:57

قالت السلطات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن هجمات وقعت على أهداف في أنحاء أوكرانيا أوقعت قتلى ومصابين.
وأصيب شخصان على الأقل في هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة على مدينة خاركيف ومنطقة في ضواحي المدينة، حسبما قال حاكم المدينة أوليه سينيهوبوف عبر تطبيق " تلغرام".
وتعرضت عدة أحياء في منطقة "سومي" بشمال شرق أوكرانيا للقصف. 
وقال الحاكم فاديوم فيلاشكين إن ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب ستة آخرون في مدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا نتيجة لقصف مدفعي، خاصة على بلدة "ليمان".
وقالت الإدارة الإقليمية إن امرأة لقيت حتفها، ونقلت أخرى للمستشفى بعد هجوم بالمدفعية على مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا.  
وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أنها اعترضت 17 من بين 23 طائرة مسيرة قتالية خلال الليل. 

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المصدر: وكالات
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خاركيف
قصف
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