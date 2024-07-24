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أوكرانيا تعلن موقفا جديدا بشأن التفاوض مع روسيا

دميترو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني
24 يوليو 2024 17:12

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الأربعاء، إن بلاده منفتحة على إجراء محادثات مع روسيا إذا كانت الأخيرة مستعدة للتفاوض بنية حسنة.
ونقلت وزارة الخارجية الأوكرانية هذه التصريحات التي أدلى بها الوزير خلال محادثاته مع نظيره الصيني وانغ يي في الصين التي يزورها منذ أمس الثلاثاء.
وقال كوليبا إن أوكرانيا "درست بعناية" خطة سلام طرحتها الصين والبرازيل. 
كوليبا هو أبرز مسؤول أوكراني يزور الصين منذ بدء الأزمة الحالية في فبراير 2022.
ونص بيان من وزارة الخارجية الأوكرانية على أن "كوليبا أكد مجددا.. أن (كييف) مستعدة للدخول مع الجانب الروسي في عملية التفاوض في مرحلة معينة، عندما تكون روسيا مستعدة للمحادثات بحسن نية".
بدورها، أعربت الصين عن استعدادها للتوسط في الأزمة الأوكرانية الحالية، خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة جوانجو بجنوبى الصين اليوم الأربعاء.
وقال وزير الخارجية الصيني إن بلاده تدعم جميع الجهود التي تؤدي إلى السلام، مضيفا أن بكين على استعداد "للقيام بدور بناء" من أجل إنهاء الصراع واستئناف مباحثات السلام، حسبما قالت مصادر صينية.
وأضاف وانغ أن الصين تعتقد أن جميع الصراعات يجب أن يتم حلها في النهاية على طاولة المفاوضات.

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المصدر: وكالات
دميتري كوليبا
ديمترو كوليبا
روسيا
التفاوض
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