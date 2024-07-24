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لولا دا سيلفا يحشد لمكافحة الجوع في العالم

رئيس البرازيل لولا دا سيلفا يشرح مبادرته لمكافحة الجوع للصحافيين
24 يوليو 2024 17:33

يعتزم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إشراك دول مجموعة العشرين، اليوم الأربعاء، في ريو دي جانيرو في مكافحة الجوع في العالم، قبل اجتماع لوزراء مال المجموعة.
سيكون اجتماع وزراء مال مجموعة العشرين، الخميس والجمعة، أحد المراحل الرئيسية الأخيرة قبل قمة رؤساء دول وحكومات الاقتصادات العالمية الكبرى يومي 18 و19 نوفمبر في ريو أيضا. 
وقد حدد لولا طموحاته، الاثنين في مقابلة مع عدد من وكالات الأنباء العالمية، قائلا إن "مكافحة أوجه انعدام المساواة والجوع والفقر لا يمكن أن تخوضها دولة بمفردها. يجب أن تقودها كل البلدان المستعدة لتحمل هذه المسؤولية التاريخية". 
وتحقيقا لهذه الغاية، يُطلق الزعيم اليساري اليوم الأربعاء "التحالف العالمي ضد الجوع والفقر"، وهو من أولويات الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين. ويتمتع لولا بصدقية في هذا المجال، فقد أتاحت برامجه الاجتماعية انتشال ملايين البرازيليين من الفقر خلال أول فترتين رئاسيتين له في الحكم (2003-2010). 
يهدف "التحالف" إلى إيجاد موارد مالية مشتركة لمكافحة الجوع أو لتكرار المبادرات الناجحة محليا. وسيظهر حجم التحدي من خلال عرض تقرير عن حالة الجوع في العالم، نشرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو).
- ضرائب على أصحاب المليارات
بعد اجتماع أول عُقد في ساو باولو في فبراير الماضي، من المقرر أن يحاول وزراء مال مجموعة العشرين أيضا إحراز تقدم في ما يتعلق بفكرة فرض ضرائب على "أثرى الأثرياء"، وهو هدف ثان حددته برازيليا.
تهدف المبادرة، التي تدعمها فرنسا وإسبانيا وجنوب أفريقيا وكولومبيا والاتحاد الأفريقي، إلى فرض ضرائب على الثروات الكبرى، بالاستناد إلى أبحاث الخبير الفرنسي في انعدام المساواة غابريال زوكمان الذي أعد تقريرا في يونيو بناء على طلب البرازيل.

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المصدر: آ ف ب
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
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مجموعة العشرين
مكافحة الجوع
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