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أوكرانيا تنشر إحصائيات لخسائر الجيش الروسي

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
24 يوليو 2024 17:53

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الأزمة في فبراير 2022، إلى نحو 570 ألفا و120 جنديا، بينهم 1140 لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وجاء ذلك وفقا لبيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).
وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 8302 دبابة، منها 14 دبابة أمس الثلاثاء، و16013 مركبة قتالية مدرعة و15759 نظام مدفعية و1125 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و902 من أنظمة الدفاع الجوي.
وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 363 طائرة حربية، و326 مروحية، و12544 طائرة مسيرة، و2402 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و21279 من المركبات وخزانات الوقود، و2650 من وحدات المعدات الخاصة.

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المصدر: د ب أ
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