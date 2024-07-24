الأربعاء 24 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مطار هيثرو يحطم رقمه القياسي لعدد الركاب

مسافرون في مطار هيثرو
24 يوليو 2024 18:15

أعلن مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن أنه حطم رقمه القياسي السابق وسجل أعلى عدد من المسافرين على الإطلاق في النصف الأول من هذا العام، مع عبور أكثر من 39,8 مليون مسافر محطاته، وزيادة في صافي الأرباح على الرغم من تراجع الإيرادات.
ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً في أعداد الركاب بنسبة 7,3% مقارنة بهذه الفترة من العام الماضي.
وأوضح المطار، في بيان اليوم الأربعاء، أن حركة المرور ازدادت بفضل استقبال شركات طيران جديدة و"تضاعف الطلب في السنوات الأخيرة" على الوجهات الرئيسية في آسيا والشرق الأوسط.
وشهد مطار هيثرو، الأول في المملكة المتحدة وأوروبا على صعيد عدد الركاب، "أكثر أيامه ازدحامًا على الإطلاق" في 30 يونيو الماضي، عندما سافر 268 ألف شخص على متن أكثر من 1300 رحلة جوية.
لكن المطار سجل انخفاضًا في إيراداته بنسبة 2,9% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، رغم ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 26% على أساس سنوي إلى 228 مليون جنيه إسترليني (271 مليون يورو).
مطلع يوليو، طلبت هيئة الطيران المدني البريطانية من مطار هيثرو خفض الرسوم المفروضة على شركات الطيران لعامي 2025 و2026، بعد خفض سابق طلبته العام الماضي وتم تحقيقه بعد مواجهة مع شركات الطيران.
كانت الهيئة الناظمة طلبت من المطار الرئيسي في بريطانيا، مطلع عام 2023، خفض هذه الرسوم التي انعكست على أسعار التذاكر بنحو 20%، بحجة أن أعداد الركاب عادت إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.
وحول هذا القرار، نقلت وكالة الأنباء البريطانية عن توماس وولدباي، المدير العام لمطار هيثرو، قوله "لا أعتقد أنه القرار الصحيح".
وأضاف "علينا أن نفكر في قدرتنا على الاستثمار"، مشيراً إلى أن المطار "اجتاز أربع سنوات من تداعيات كوفيد مع خسائر كبيرة لم نعوضها على الإطلاق".

المصدر: د ب أ
مطار هيثرو
رقم قياسي
المسافرون
آخر الأخبار
"CFI" ترحب ببطل العالم سبع مرات في سباقات الفورمولا 1 لويس هاملتون كسفير عالمي جديد لعلامتها التجارية
اقتصاد
"CFI" ترحب ببطل العالم سبع مرات في سباقات الفورمولا 1 لويس هاملتون كسفير عالمي جديد لعلامتها التجارية
اليوم 20:01
فوز صعب لإسبانيا على أوزبكستان في أولمبياد باريس
الرياضة
فوز صعب لإسبانيا على أوزبكستان في أولمبياد باريس
اليوم 20:14
أمواج عاتية تضرب سواحل تايوان مع اقتراب الإعصار "غايمي"
الأخبار العالمية
تايوان تستعد للإعصار "غايمي"
اليوم 20:05
أبوظبي
علوم الدار
طقس صحو وغائم جزئيا مع رياح خفيفة غدا
اليوم 19:45
إيلون ماسك
الأخبار العالمية
ماسك يرد على تقارير عن دعم ترامب
اليوم 19:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©