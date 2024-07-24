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ماسك يرد على تقارير عن دعم ترامب

إيلون ماسك
24 يوليو 2024 19:08

رد الملياردير إيلون ماسك على تقارير تحدثت عن تبرعه بمبلغ 45 مليون دولار أميركي شهريا لصندوق يدعم حملة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض.
ونفى ماسك تبرعه بهذا المبلغ لحملة مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة.
وفي منشور على منصته "اكس" للتواصل الاجتماعي، وصف ماسك تقريرا يفيد بأنه كان يمول ما يسمى لجان Super-PAC السياسية بأنه "سخيف".
ولجان "super PAC" بمثابة كيان قانوني لا يستطيع تمويل مرشح بشكل مباشر لكن يحق له الإنفاق بدون حدود على العمليات الدعائية أو النشاطات الميدانية.
وقال ماسك "أقدم بعض التبرعات لـAmerica PAC، ولكن على مستوى أقل بكثير".
وأضاف "الجمهوريون في الغالب، ولكن ليس في شكل كامل، يقفون إلى جانب الجدارة والحرية".
تأتي تعليقات ماسك بعد أيام من زخم جديد في حملة الحزب الديمقراطي وإعلان نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس ترشحها للرئاسة محلّ الرئيس جو بايدن إثر انسحابه المفاجئ.
كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت، الأسبوع الماضي، أن ماسك يعتزم التبرع بنحو 45 مليون دولار شهريا لمجموعة تدعم حملة دونالد ترامب الرئاسية وتساهم فيها شخصيات أخرى في مجال التكنولوجيا.
وبعيد محاولة اغتيال ترامب هذا الشهر، أعلن ماسك رسميا دعمه الكامل للمرشح الجمهوري.

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