تايوان تستعد للإعصار "غايمي"

أغلقت تايوان المدارس وعلّقت التداول في البورصة وأعلنت، الأربعاء، يوم عطلة مع اقتراب الإعصار "غايمي" من الجزيرة، والذي من المتوقع أن يكون "الأقوى" منذ ثماني سنوات، مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية أدت بالفعل إلى مصرع شخص.

ويتوقّع أن يضرب الإعصار "غايمي"، ترافقه رياح سرعتها 190 كيلومترا، اليابسة في شمال شرق تايوان قبل أن يضرب الصين الخميس.

وطال الإعصار اليابان والفيليبين حيث أودى بشخص.

وتوقع خبير في هيئة الأرصاد الجوية التايوانية أن يصل الإعصار إلى منطقة هوالين "في الساعات المقبلة".

وقال هوانغ إين هونغ، خبير الأرصاد الجوية إن "من المتوقع أن يكون غايمي أقوى إعصار يصل إلى اليابسة منذ ثماني سنوات في تايوان منذ الإعصار نيبارتاك في عام 2016".

- أول إعصار هذا الموسم

حتى قبل وصوله، تسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة ورياح عاتية أدت إلى مصرع سائق دراجة نارية بعد أن سحقته شجرة سقطت في مدينة كاوشيونغ (جنوب)، بحسب السلطات.

وأجلت السلطات أكثر من أربعة آلاف شخص يعيشون في ظروف خطرة في ثلاث مناطق شمالية، لا سيما في منطقة "هوالين" الجبلية التي تواجه خطر وقوع انزلاقات تربة.

أصيب نحو 60 شخصًا في تايوان مع حلول بعد الظهر، بحسب حصيلة أولية.