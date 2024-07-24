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"الخارجية" ترحب بتعيين محمد الحسّان العماني ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة في العراق

شعار وزارة الخارجية
24 يوليو 2024 21:35

رحبت وزارة الخارجية بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، سعادة الدكتور محمد الحسّان من سلطنة عُمان الشقيقة، ممثلاً خاصاً له في جمهورية العراق، ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).
وهنأت وزارة الخارجية، سلطنة عُمان على هذا التعيين، معربة عن دعمها الكامل لمهمة سعادة الحسان، وثقتها في نجاح جهوده في المنصب الجديد بما يدعم الأمن والاستقرار في جمهورية العراق الشقيقة، والمنطقة بأكملها.
وثمّنت الوزارة الجهود التي بذلتها السيدة جينين هينيس- بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة (يونامي) سابقاً، وذلك طوال فترة عملها منذ تعيينها في هذا المنصب عام 2018.

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