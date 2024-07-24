إجلاء مئات السياح بسبب حريق غابات في إيطاليا

أعلن رجال الإطفاء أن حريق غابات اندلع، اليوم الأربعاء، في مدينة "فيستي" السياحية الإيطالية في منطقة بوليا (جنوب) أدى إلى إجلاء ألف سائح.

وشب الحريق في منطقة حرجية في خليج "سان فيليتشي" قرب بلدة سياحية تضم شققا ومخيما صيفيا.

كانت الرياح القوية تدفع النيران نحو البلدة مما أدى إلى اتخاذ قرار الإجلاء.

ونقلت صحيفة "ال كورييريه ديلا سيرا" عن جوزيبي نوبيليتي رئيس بلدية فيستي قوله إن "الوضع حرج".

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء "تتم مكافحة الحريق على الأرض ومن الجو"، موضحا أنه تمت الاستعانة بثلاث طائرات ترش المياه ومروحية لإخماد النيران.

وتندلع العديد من الحرائق الصغيرة بشكل شبه يومي في إيطاليا خصوصا في الجنوب والجزر فيما تتأثر البلاد برمتها بموجة حر شديد.

لقي عنصرا إطفاء في 17 يوليو الجاري حتفهما أثناء إخماد حريق قرب بلدة "ماتيرا" في منطقة "بازيليكاتا" المجاورة لبوليا.