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مصر: رفع أسعار منتجات البترول تدريجيا

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
24 يوليو 2024 23:10

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن القاهرة سترفع أسعار المنتجات البترولية تدريجيا حتى ديسمبر 2025.
وتنفق مصر حاليا مليارات الدولارات على دعم أسعار الوقود والطاقة لملايين المستهلكين، وهو ما انتقده مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاديون عدة مرات.
وقدّر صندوق النقد الدولي، في أبريل الماضي، أن دعم الوقود في مصر يتعين أن ينخفض ​​من 331 مليار جنيه مصري (6.8 مليار دولار أميركي) في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) في 2024-2025.
وقال مدبولي إن مصر لا يمكنها تحمل الاستهلاك المتزايد وارتفاع الأسعار العالمية.
وأضاف أن استهلاك الكهرباء يتزايد بسرعة، إذ وصل إلى نحو 38.5 جيجاوات يوميا، وهو ما يضطر مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء ووقف سياسة تخفيف الأحمال التي تبنتها منذ العام الماضي.
وفيما يتعلق بالمستقبل، قال مدبولي إن العجز في الكهرباء المولدة يقدر بنحو أربعة جيجاوات، ومن المتوقع تغطية نحو 2.65 جيجاوات منها من خلال مشروعات جديدة للطاقة المتجددة من المقرر تسليمها قبل صيف العام المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص.

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المصدر: وكالات
مصطفى مدبولي
رفع الأسعار
المنتجات البترولية
مصر
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رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
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مصر: رفع أسعار منتجات البترول تدريجيا
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