بايدن يدلي بخطابه الأول بعد انسحابه من السباق الانتخابي

واشنطن (د ب أ)

ألقى الرئيس الأميركي جو بايدن خطاباً من البيت الأبيض أمس يشرح فيه سبب انسحابه من السباق الانتخابي قبل ما يزيد قليلاً على ثلاثة أشهر من يوم الانتخابات. وهذا أول خطاب لبايدن للأمة منذ إعلانه عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد الماضي أنه قرر إنهاء محاولته للفوز بولاية ثانية، وتسليم الشعلة لنائبة الرئيس كامالا هاريس. وأجرى بايدن اتصالاً بمقر حملته الاثنين الماضي لحث الموظفين والمتطوعين على إعطاء «كل جزء من قلبك وروحك» لهاريس. وخلال الاتصال الهاتفي الذي استمر أربع دقائق، قال بايدن إنه على الرغم من عدم مشاركته في الانتخابات إلا أنه سيظل «مشاركاً بشكل كامل» في الأشهر الستة الأخيرة من رئاسته.