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البيت الأبيض يرد على دعوة بايدن للاستقالة

كارين جان بيار المتحدثة باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي
25 يوليو 2024 00:21

البيت الأبيض يرد على دعوة بايدن للاستقالة
رد البيت الأبيض، الأربعاء، على دعوة وجهها أعضاء من الحزب الجمهوري إلى الرئيس الأميركي جو بايدن بالاستقالة بعد انسحابه من الانتخابات الرئاسية.
وقالت كارين جان بيار المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية إن الدعوة أمر "سخيف".
وصرحت المتحدثة  لصحافيين أن "أي دعوة من هذا القبيل هي أمر سخيف، هذا ما نراه"، مضيفة أن قرار بايدن في شأن الانتخابات "لا علاقة له بصحته".
ونفت جان بيار أن يكون البيت الأبيض تستر على أي تدهور محتمل للحال الصحية للرئيس، قبل انسحابه من السباق الرئاسي.
وقالت المتحدثة "الأمر ليس تسترا. أعلم أنها الرواية التي تريدونها جميعا. ليس تسترا".

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المصدر: وكالات
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