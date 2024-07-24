الخميس 25 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

شكوى ضد استخدام هاريس أموال حملة بايدن

شكوى ضد استخدام هاريس أموال حملة بايدن
25 يوليو 2024 00:59

واشنطن (رويترز)

أخبار ذات صلة
الولايات المتأرجحة.. ساحة الحسم في انتخابات الرئاسة الأميركية
بايدن يدلي بخطابه الأول بعد انسحابه من السباق الانتخابي

تقدمت حملة المرشح «الجمهوري» للرئاسة الأميركية دونالد ترامب بشكوى إلى لجنة الانتخابات الاتحادية، أول أمس، تقول فيها إنه لا يمكن لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس قانونياً استخدام الأموال التي جمعتها حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن. والخلاف حول الحسابات، التي بلغت نحو 95 مليون دولار بالبنوك في نهاية يونيو الماضي، يعد جزءاً من جهد متعدد الجوانب يبذله «الجمهوريون» لعرقلة محاولة هاريس لأن تصبح مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات.
وقال سوراف غوش المحامي في المركز القانوني للحملات الانتخابية، وهو مجموعة رقابية غير حزبية، إنه نظراً لأن هاريس كانت بالفعل جزءاً من حملة بايدن كمرشحة لمنصب نائب الرئيس، فإن استحواذها على المال يجب أن يكون سليماً. وفي كل الأحوال، من غير المرجح أن يقوم منظمو الانتخابات بحل هذه القضية قبل الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر.
وقالت حملة هاريس إنها جمعت 100 مليون دولار منذ يوم الأحد الماضي، عندما تنحى بايدن عن الترشح وأيدها. وتجاهلت حملتها الشكوى المقدمة للجنة الانتخابات الاتحادية.

سباق الرئاسة الأميركية
الانتخابات الرئاسية الأميركية
جو بايدن
أميركا
كامالا هاريس
الحزب الديمقراطي
الانتخابات الأميركية
الكونغرس
آخر الأخبار
ريم الهاشمي والوفد المرافق (الصور من وام)
الأخبار العالمية
الإمارات والبرازيل.. التزام بالتصدي لتحديات المناخ
25 يوليو 2024
واشنطن تعلن عن مفاوضات لوقف إطلاق النار في السودان
الأخبار العالمية
واشنطن تعلن عن مفاوضات لوقف إطلاق النار في السودان
25 يوليو 2024
مؤيدو كامالا هاريس يهتفون بعد وصول موكبها لحضور فعالية انتخابية في ويست أليس بولاية ويسكونسن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الولايات المتأرجحة.. ساحة الحسم في انتخابات الرئاسة الأميركية
25 يوليو 2024
إحدى سيارات الأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
واشنطن تطالب الحوثيين بإطلاق سراح الموظفين الأمميين
25 يوليو 2024
فتاة فلسطينية تقف داخل خيمة في مخيم لإيواء النازحين في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«الاتحاد»: نقص المعدات والأدوية يزيد معاناة القطاع الطبي في غزة
25 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©