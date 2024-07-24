الخميس 25 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«الاتحاد»: نقص المعدات والأدوية يزيد معاناة القطاع الطبي في غزة

فتاة فلسطينية تقف داخل خيمة في مخيم لإيواء النازحين في خان يونس (أ ف ب)
25 يوليو 2024 01:00

شعبان بلال (القاهرة) 

أخبار ذات صلة
الإمارات: مضاعفة الجهود لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة
عملية «الفارس الشهم 3» تضع حجر الأساس لمشروع صيانة خطوط المياه المُتضررة في خان يونس

حذر رائد النمس، متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، من نقص الموارد والمعدات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية في المستشفيات التي لا زالت تكافح من أجل الاستمرار في العمل بقطاع غزة، مشدداً على أن الكوادر الطبية عاجزة عن تلبية احتياجات المرضى والمصابين، في ظل استمرار الحرب وارتفاع أعداد الإصابات. 
وقال النمس في تصريحات لـ«الاتحاد» إن المعاناة بخصوص تقديم الخدمات الطبية والصحية من قبل المستشفيات المتبقية على رأس عملها في غزة تتفاقم يوماً بعد يوم، نتيجة تكدس المرضى والمصابين والجرحى، بالإضافة إلى النقص الحاد في مستلزمات الوقود والأوكسجين وأدوات التخدير والتعقيم والجراحات العامة.  وأوضح النمس أن هناك 350 ألف مريض من أصحاب الأمراض المزمنة باتوا غير قادرين على تلقي الرعاية بشكل كاف ما يزيد من الأزمة في غزة، في ظل خروج عدد كبير من المستشفيات في القطاع. 
ولفت النمس إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون من مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي، في ظل شح المساعدات الإنسانية، بخلاف قيود إدخال الوقود ما يهدد بانهيار المنظومة الصحية بشكل كامل. 
كما حذر من استمرار إغلاق المعابر وخاصة معبر رفح الحيوي كونه الشريان الرئيس الذي يغذي القطاع برمته، مطالباً بضرورة إدخال الوقود والأوكسجين وأدوات التخدير والتعقيم والجراحة من أجل تمكين الطواقم الطبية وإسنادهم ودفع خطر الموت عن  مئات الآلاف من المرضى والمصابين. 
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن 16 من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة تعمل بشكل جزئي، وأن سعة المرضى الداخليين 1532 مريضاً بعد أن كانت 3200 مريض قبل الحرب. كما أشارت إلى أن مجمع ناصر الطبي يواجه نقصاً حاداً في وحدات الدم والإمدادات الطبية وأسرة المستشفيات جراء الإصابات الكبيرة بعد القصف الأخير الذي وقع على خان يونس.
وبحسب تقرير لـ«اليونيسيف» فإنه اعتباراً من مايو 2024، تم تدمير 60 % من مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية أو تضررت بشدة، وهو ما يزيد من نقص المياه ويحد من إمكانية الوصول إلى الصرف الصحي، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه.
ووفقاً للأمم المتحدة، فإن ما يصل إلى 1.9 مليون شخص، (أو تسعة من كل عشرة أشخاص) في جميع أنحاء غزة نازحون داخلياً، بما في ذلك الأشخاص الذين نزحوا مراراً وتكراراً (بعضهم يصل إلى 10 مرات). 

الهلال الأحمر الفلسطيني
غزة
فلسطين
إسرائيل
منظمة الصحة العالمية
خان يونس
آخر الأخبار
ريم الهاشمي والوفد المرافق (الصور من وام)
الأخبار العالمية
الإمارات والبرازيل.. التزام بالتصدي لتحديات المناخ
25 يوليو 2024
واشنطن تعلن عن مفاوضات لوقف إطلاق النار في السودان
الأخبار العالمية
واشنطن تعلن عن مفاوضات لوقف إطلاق النار في السودان
25 يوليو 2024
مؤيدو كامالا هاريس يهتفون بعد وصول موكبها لحضور فعالية انتخابية في ويست أليس بولاية ويسكونسن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الولايات المتأرجحة.. ساحة الحسم في انتخابات الرئاسة الأميركية
25 يوليو 2024
إحدى سيارات الأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
واشنطن تطالب الحوثيين بإطلاق سراح الموظفين الأمميين
25 يوليو 2024
فتاة فلسطينية تقف داخل خيمة في مخيم لإيواء النازحين في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«الاتحاد»: نقص المعدات والأدوية يزيد معاناة القطاع الطبي في غزة
25 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©