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قتلى ومفقودون جراء فيضانات في فيتنام

أرشيفية
25 يوليو 2024 08:46

قالت السلطات الفيتنامية، اليوم الخميس، إن الانهيارات الأرضية والفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة الناتجة عن العاصفة برابيرون أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وفقدان تسعة آخرين في شمال البلاد.

وتعرض أكثر من 600 منزل للضرر أو التدمير بسبب الطقس الشديد في مقاطعات من بينها سون لا وهوا بينه وديين بيان، وفقاً للجنة الوطنية للوقاية من الكوارث والسيطرة عليها.
كما غمرت الأمطار الغزيرة 25 ألف هكتار من حقول الأرز.

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وتشهد المقاطعات الشمالية في فيتنام سقوط أمطار غزيرة متواصلة منذ يوم الثلاثاء، مع تدفق مياه الفيضانات من الجبال إلى المناطق السكنية.

وبدأت الأمطار في التراجع اليوم الخميس، لكن السلطات حذرت من احتمال حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية بسبب كمية المياه التي غمرت الجبال.

المصدر: وكالات
فيتنام
انهيارات أرضية
فيضانات
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