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بايدن يكشف عن أسباب انسحابه من السباق الرئاسي

بايدن يكشف عن أسباب انسحابه من السباق الرئاسي
25 يوليو 2024 09:10

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إنه انسحب من السباق الانتخابي أمام الجمهوري دونالد ترامب بسبب مخاوفه بشأن مستقبل البلاد، وذلك في أول تصريحات علنية له منذ إعلانه المفاجئ التخلي عن مسعاه لإعادة انتخابه لولاية ثانية.
وفي كلمة من المكتب البيضاوي قال بايدن: "أقدّر هذا المكتب... لكن حبي لبلدي أكبر".
وأضاف "لقد قررت أن أفضل طريقة للمضي قدماً هي تمرير الشعلة لجيل جديد... هذه هي الطريقة الأفضل لتوحيد أمتنا".
وقال إنه انسحب من السباق للمساعدة في تضميد جراح الحزب الديمقراطي وتوحيد الديمقراطيين على هدف الفوز.
وأضاف "لا شيء يمكن أن يعرقل طريق إنقاذ ديمقراطيتنا. ولا حتى الطموح الشخصي".

وهذه هي أول تصريحات عامة مطولة له منذ أن خضع لضغوط من الديمقراطيين وأعلن على إثرها يوم الأحد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه قرر عدم الترشح لإعادة انتخابه في الخامس من نوفمبر.

وأكد بايدن أنه سيركز على عمله كرئيس خلال الأشهر الستة المتبقية من ولايته.


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المصدر: وكالات
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جو بايدن
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