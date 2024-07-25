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إعصار "جايمي" يضرب تايوان

إعصار "جايمي" يضرب تايوان
25 يوليو 2024 09:30

ضرب الإعصار جايمي ساحل تايون اليوم الخميس، ومركزه جنوب العاصمة مرتفعة الكثافة السكانية تايبيه، فيما أشارت تقديرات مبكرة إلى أن الخسائر جراء العاصفة ستصل إلى 25 مليون دولار، ويعتبر الإعصار جايمي من الفئة الثالثة حيث هب صوب الجزيرة، لكن بعدما اصطدام الإعصار بالطبيعة الجبلية لتايوان أبطأ سرعة الرياح إلى 166 كيلومتراً في الساعة بعد وصوله لليابسة، وفقاً للخبير تشاك واتسون، الذي يعمل لدى مؤسسة "إنكي" لأبحاث.

واستعدت تايوان للإعصار، حيث ألغت رحلات طيران ورحلات عبارات وأغلقت مكاتب ومدارس وعلقت العمل في البورصة يومي الأربعاء والخميس.

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المصدر: وكالات
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