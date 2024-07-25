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حرائق الغابات في كندا تصل مدينة جاسبر بألبرتا

حرائق الغابات في كندا تصل مدينة جاسبر بألبرتا
25 يوليو 2024 15:26

 قالت السلطات الكندية، إن حريق غابات وصل إلى مدينة جاسبر الكندية في إقليم ألبرتا أمس الأربعاء، وهي واحدة من مئات الحرائق التي تجتاح إقليمي ألبرتا وكولومبيا البريطانية في الغرب.

وبلغ عدد حرائق الغابات المشتعلة خارج نطاق السيطرة 433 حريقاً في كولومبيا البريطانية و176 حريقاً في ألبرتا وأكثر من عشرة منها في منطقة فورت ماكموري.

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وفي أحدث تعليق لهذا اليوم، قالت إدارة متنزه جاسبر الوطني إنها لا تستطيع الإبلاغ عن مدى الأضرار التي لحقت بمواقع أو أحياء محددة وأنها ستقدم المزيد من التفاصيل اليوم الخميس.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن الحكومة وافقت على طلب ألبرتا للحصول على مساعدة اتحادية.
وأضاف "سننشر موارد القوات المسلحة الكندية وسندعم عمليات الإجلاء وسنوفر المزيد من موارد حرائق الغابات الطارئة في الإقليم على الفور، وننسق أعمال مكافحة الحرائق والمساعدة في النقل الجوي".

المصدر: وكالات
كندا
حرائق الغابات
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