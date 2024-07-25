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تسرب نفطي جراء انقلاب ناقلة قبالة سواحل الفلبين

تسرب نفطي جراء انقلاب ناقلة قبالة سواحل الفلبين
25 يوليو 2024 16:00

 قال خايمي باوتيستا وزير النقل في الفلبين إن ناقلة تحمل وقوداً صناعياً انقلبت في ساعة مبكرة من صباح اليوم ، قبالة سواحل البلاد مما تسبب في تسرب نفطي وفقدان أحد أفراد الطاقم.

وأوضح ، أن ناقلة النفط "إم.تي تيرا نوفا" كانت تحمل 1494 طناً من الوقود الصناعي عندما انقلبت بالقرب من مدينة ليماي الساحلية بإقليم باتان، مشيراً إلى أنه تم إنقاذ 16 من أفراد الطاقم البالغ عددهم 17، بينما ظل الأخير مفقوداً ويجري البحث عنه.

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وقال أرماندو باليلو المتحدث باسم خفر السواحل في بيان منفصل" إن تحقيقاً يجري لمعرفة ما إذا كان الحادث البحري مرتبطاً بالإعصار"، لافتاً إلى أنه لم يكن هناك أي اضطراب في الطقس في المياه المجاورة عندما وقع الحادث.

المصدر: وام
الفلبين
إعصار
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