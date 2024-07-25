التقى وزيرا خارجية روسيا والصين، اليوم الخميس، في فينتيان عاصمة لاوس، على هامش اجتماع إقليمي.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان مقتضب، أن "سيرغي لافروف يلتقي وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش" اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وبحث الوزيران، خلال اللقاء، سبل تحقيق السلام في أوكرانيا.

محادثات روسية-صينية على هامش اجتماع آسيان

تأتي المحادثات بعد يوم من لقاء وزير الخاريجة الصيني مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا.

وأعلن كوليبا، أمس الأربعاء، أن بلاده منفتحة على إجراء محادثات مع روسيا إذا كانت الأخيرة مستعدة للتفاوض بنية حسنة.

ونقلت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان، أن "كوليبا أكد مجددا.. أن (كييف) مستعدة للدخول مع الجانب الروسي في عملية التفاوض في مرحلة معينة، عندما تكون روسيا مستعدة للمحادثات بحسن نية".

بدورها، أعربت الصين عن استعدادها للتوسط في الأزمة الأوكرانية الحالية، خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة جوانجو بجنوبي الصين أمس الأربعاء.