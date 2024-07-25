الفلبين تحصي 20 قتيلا جراء الإعصار "غايمي"

قضى عشرون شخصا جراء الأمطار الغزيرة المرافقة للإعصار "غايمي" في الفلبين حيث تتواصل عمليات إزالة الركام والأضرار، على ما جاء في حصيلة جديدة للشرطة اليوم الخميس.

وسقط القتلى في العاصمة مانيلا ومقاطعات محيطة بها إثر فيضانات وانزلاقات تربة وصعق بالتيار الكهربائي وسقوط شجرة خلال الأمطار الغزيرة التي انهالت، أمس الأربعاء، على جزيرة "لوزون" الأكثر تعدادا للسكان في البلاد.

وغرقت ناقلة تحمل 1,4 مليون ليتر من النفط قبالة مانيلا اليوم الخميس، فيما تسابق السلطات الزمن لاحتواء التسرّب.

وضرب الإعصار "غايمي" تايوان، ليل الأربعاء الخميس، حيث أودى بحياة ثلاثة أشخاص وأغرق أجزاء من ثاني أكبر مدن الجزيرة فيما يبحث عناصر الإنقاذ عن تسعة بحارة فقد أثرهم بعدما غرقت سفينة الشحن التي كانوا على متنها في العاصفة.

ويتّجه الإعصار "غايمي" حاليا نحو مقاطعة فوجيان الصينية التي علّقت جميع خدمات القطارات وأعلنت عن حالة تأهّب من ثاني أعلى مستوى.