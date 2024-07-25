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تحذير من احتمال حدوث وباء من إنفلونزا الطيور

عينات للكشف عن إنفلونزا الطيور
25 يوليو 2024 18:49

حذّرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، اليوم الخميس، من احتمال حدوث وباء بسبب الارتفاع "المثير للقلق" في حالات الإصابة بانفلونزا الطيور بين البشر والحيوانات في أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادي.
ودعت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إلى استجابة عاجلة وموحدة للتصدي لهذه الآفة.
وقالت الفاو، في بيان، إن فيروس (إتش5.إن1) انتشر على نطاق أوسع من أي وقت مضى، ووصل إلى أميركا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية وأصاب أنواعا جديدة من الحيوانات البرية والمنزلية.
وأوضح كاتشين ونجساثابورنشاي، المدير الإقليمي لمركز طوارئ الأمراض الحيوانية العابرة للحدود التابع لمنظمة الأغذية والزراعة "لاحظنا ارتفاعا في حالات الإصابة البشرية وانتشار الفيروس إلى أنواع جديدة من الحيوانات".
وأضاف "ظهور السلالات جديدة (إيه‭‭/‬‬إتش.5.إن.1) الأكثر قابلية للتفشي، يزيد من احتمال حدوث وباء. اتخاذ تدابير وقائية فورية ومنسقة أمر ضروري".
وأحصت الوكالة التابعة للأمم المتحدة 13 إصابة بشرية جديدة أبلغ عنها في كمبوديا منذ أواخر عام 2023، مع حالات إضافية في فيتنام.
وتفرض الفلبين وإندونيسيا إجراءات مشددة بسبب تنوعهما البيئي لمنع تفشي الأمراض فيما تكافح الهند ونيبال وبنغلادش لمنع انتشار المرض.
وحثت المنظمة عددا من البلدان على التعاون بهدف تطبيق أنظمة رصد شاملة من بينها تحديد تسلسل الجينوم بأكمله لتتبع انتشار الفيروس وتطوره.

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المصدر: رويترز
إنفلونزا الطيور
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