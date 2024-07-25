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العراق يعيّن شركات أوروبية لتنفيذ مترو بغداد

جانب من مدينة بغداد (أرشيفية)
25 يوليو 2024 20:44

قال العراق، اليوم الخميس، إنه اختار شركتي "سيسترا" و"إس.إن.سي.في" الفرنسيتين وشركات "ألستوم" و"تالجو" و"سينر" الإسبانية وعددا من شركات الإنشاءات التركية، فضلا عن دويتشه بنك الألماني، لمشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل مشروع قطارات الأنفاق في العاصمة (مترو بغداد).
وسيكون المشروع هو الأول من نوعه في العراق.
وقال ناصر الأسدي مستشار رئيس الوزراء إن المشروع تبلغ تكلفته التقديرية 18 مليار دولار أميركي. وسيغطي مسافة طولها 148 كيلومترا مقسمة على سبعة خطوط و64 محطة مترو.
وأضاف أن من المتوقع اكتمال المشروع في غضون أربعة أعوام.
يعتمد أغلب المتوجهين إلى أعمالهم في بغداد على سيارات الأجرة والحافلات في التنقل، وغالبا ما يستغرق قطع المسافات القصيرة ساعات بسبب التكدس المروري.

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