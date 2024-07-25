غوتيريش يحذّر: البشرية ضحية "وباء من الحرارة الشديدة"

حذر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، من أن البشرية ضحية "وباء من الحرارة الشديدة".

ودعا غوتيريش إلى اتخاذ إجراءات للحد من تأثيرات موجات الحر التي تتكرر وتصبح أكثر عنفا وتطرفا بسبب التغير المناخي.

وصرح غوتيريش للصحافيين "إذا كان ثمة أمر يوحد عالمنا المنقسم، فهو أننا نشعر جميعا بمزيد من الحر. (...) مليارات الأشخاص يواجهون وباء من الحرارة الشديدة، ويعانون موجات حر أكثر فتكا مع درجات حرارة تتجاوز 50 مئوية".

ووجه الأمين العام للمنظمة الدولية "نداء إلى التحرك ضد الحرارة الشديدة".

وتشهد مناطق عدة من العالم موجات حر شديد مصحوبة بجفاف.