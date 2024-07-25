الجمعة 26 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسرائيل تعمق التوغل جنوب غزة

نازحون يفرون جراء القصف وأوامر الإخلاء في خان يونس (أ ف ب)
26 يوليو 2024 01:03

غزة (الاتحاد، وكالات)  

أخبار ذات صلة
مديرة إعلام «الأونروا» في غزة لـ«الاتحاد»: الوضع الإنساني والمعيشي «مأساوي»
الإمارات تطالب ببعثة دولية مؤقتة لمواجهة تحديات الشعب الفلسطيني

عمقت القوات الإسرائيلية، أمس، توغلها في بعض البلدات على الجانب الشرقي من خان يونس جنوب قطاع غزة كما دفعت بدبابات لوسط مدينة رفح وتسببت الضربات الجوية والقصف في مقتل 30 فلسطينياً على الأقل على مدى اليوم المنقضي.
وتركز القتال في الأيام القليلة الماضية حول بلدات بني سهيلا والزنة والقرارة، حيث قال الجيش الإسرائيلي إن القوات استعادت أمس الأول جثث خمسة قتلوا في هجوم السابع من أكتوبر، وهي جثث كانت محتجزة في القطاع منذ ذلك الحين.
وفي وقت لاحق أمس، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن ضربات الجيش الإسرائيلي على مناطق في شرق خان يونس قتلت 14 شخصاً مما رفع حصيلة القتلى في القطاع خلال 24 ساعة إلى 30 إضافة إلى إصابة 146.
وقال سكان ومسعفون: إن القصف الإسرائيلي اشتد في عدة مناطق في رفح، فيما نفذت دبابات عمليات في شمال وغرب ووسط المدينة. 
في غضون ذلك، قال مسؤول أميركي، أمس، إن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن رهائن أصبحت في مراحلها الختامية.
وأشار إلى أن نشاطاً كبيراً سنشهده في الأسبوع المقبل نحو التوصل إلى اتفاق طال انتظاره، مضيفاً أن الاتفاق «ليس ممكناً فحسب، بل هو أساسي وضروري».
وفي كلمة ألقاها أمام الكونجرس الأميركي، أمس، استجدى رئيس الوزراء الإسرائيلي المشرّعين الأميركيين من أجل مزيد من الأسلحة لإسرائيل في أقرب وقت، وحمل الخطاب العديد من الرسائل، حيث عرض خطته لليوم التالي للحرب على غزة، دون أن يذكر صراحة «وقف إطلاق النار في القطاع».
وتغيب حوالي نصف الديمقراطيين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ عن خطاب نتنياهو أمام جلسة مشتركة للكونجرس، وفقاً لإحصاء أجراه موقع أكسيوس، احتجاجاً على إدارة نتنياهو للحرب في غزة.
ومن بين المقاطعين، الرئيسة السابقة لمجلس النواب نانسي بيلوسي، والزعيم السابق للأغلبية في مجلس النواب جيم كليبورن، والنائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز. 
وأوضح موقع «أكسيوس» أن حوالي 100 من الديمقراطيين في مجلس النواب و28 من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ كانوا حاضرين خلال خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مما يعني أن نحو نصف كلا الفئتين كانوا غائبين.

إسرائيل
غزة
فلسطين
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
خان يونس
القوات الإسرائيلية
آخر الأخبار
موظفون يقومون بفرز أصوات الناخبين في مركز اقتراع بتونس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
منافسة مبكرة في السباق الرئاسي التونسي
26 يوليو 2024
نازحون يفرون جراء القصف وأوامر الإخلاء في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تعمق التوغل جنوب غزة
26 يوليو 2024
فانس متحدثاً خلال فعالية انتخابية بجامعة رادفورد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
فانس يدفع نحو حل الأزمة الأوكرانية دبلوماسياً
26 يوليو 2024
تعثر جهود تشكيل سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا
الأخبار العالمية
تعثر جهود تشكيل سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا
26 يوليو 2024
بايدن وأوباما وهاريس في لقاء سابق (أرشيفية)
الأخبار العالمية
أوباما يعتزم دعم هاريس في السباق الرئاسي
26 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©