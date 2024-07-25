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أوباما يعتزم دعم هاريس في السباق الرئاسي

بايدن وأوباما وهاريس في لقاء سابق (أرشيفية)
26 يوليو 2024 01:03

واشنطن (رويترز) 

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ذكرت شبكة (إن.بي.سي نيوز) أمس أن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما يعتزم دعم ترشيح الحزب «الديمقراطي» لنائبة الرئيس كاملا هاريس لخوض سباق الرئاسة لهذا العام.
ونقل التقرير أيضاً عن مصادر مطلعة قولها إن أوباما عبر عن دعمه لهاريس خلال محادثات خاصة كما أنه على تواصل معها.
وأضاف التقرير: «مساعدون لأوباما وهاريس ناقشوا إمكانية تنسيق ظهورهما معاً في الحملة الانتخابية لكن لم يتم تحديد موعد بعد».
ومع عدم ظهور أي منافس لهاريس على ترشيح الحزب، حصلت على تأييد مندوبي الحزب «الديمقراطي» يوم الاثنين الماضي بعد يوم من إعلان الرئيس جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي.

باراك أوباما
كامالا هاريس
الانتخابات الأميركية
دونالد ترامب
ترامب
انتخابات الرئاسة الأميركية
أميركا
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الانتخابات الرئاسية الأميركية
سباق الرئاسة الأميركية
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