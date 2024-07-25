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هاريس: مستعدة لمناظرة مع ترامب

صورة مجمعة لترامب وهاريس
26 يوليو 2024 00:16

قالت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الرئاسية المحتملة عن الحزب الديمقراطي، اليوم الخميس، إنها "مستعدة" لعقد مناظرة تلفزيونية مع الرئيس السابق دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.
وقالت هاريس للصحفيين "أنا مستعدة، فلنفعلها".
كانت شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية قالت، في بيان أمس الأربعاء، إنها اقترحت إجراء مناظرة بين  ترامب ونائبة الرئيس هاريس في 17 سبتمبر المقبل.
قبل ذلك بيوم، قال ترامب إنه سيمضي قدما في مناظرة مع هاريس.
وأضاف الرئيس الأميركي السابق للصحفيين، في مؤتمر عبر الهاتف، إنه مستعد لإجراء أكثر من مناظرة مع هاريس.

 

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المصدر: وكالات
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دونالد ترامب
مناظرة تلفزيونية
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