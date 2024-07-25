زلزال يضرب جنوب إيران

ضرب زلزال بقوة 4,6 درجة على مقياس ريختر، بلدة "قلعة قاضي" في محافظة هرمزكان، جنوب إيران مساء الخميس.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات عند خط عرض 27,61 درجة شمالا وخط طول 56,28 درجة شرقا، بحسب وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية.

وقال مهرداد حسن زاده مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة هرمزكان إن الزلزال لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية أو مادية وإن الأوضاع في منطقة الزلزال طبيعية.

تتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.

كان أكثر الزلازل دموية، زلزال بقوة 7,7 درجات وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37 ألف قتيل و100 ألف مصاب.