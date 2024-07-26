حريق غابات يجبر الآلاف على هجر منازلهم في كاليفورنيا

واصلت فرق الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الأميركية جهودها الخميس للسيطرة على حريق غابات يتمدّد سريعاً ممّا أجبر أكثر من 3500 شخص على مغادرة منازلهم، وفق السلطات.

واندلع حريق "بارك فاير" مساء الأربعاء في اليوم الأخير من موجة حرّ ضربت المنطقة.

ونشرت فرق الإطفاء أكثر من 1150 عنصراً لمكافحة الحريق الذي لم تتم السيطرة عليه إلا بنسبة ثلاثة بالمئة، وفق إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا.



وقال حاكم الولاية غافين نيوسوم إن أكثر من 3500 شخص أخلوا ديارهم في المنطقة.

وتقع بلدة تشيكو التي يتهدّدها الحريق على بعد نحو 20 كلم إلى الغرب من بلدة بارادايز التي دمّرها في العام 2018 حريق غابات قضى فيه 85 شخصاً.



ولم تكشف التحقيقات إلى الآن الأسباب التي أدت إلى اندلاع حريق "بارك فاير"، وفق إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا.



