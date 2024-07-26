الجمعة 26 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "جايمي" في الفلبين

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "جايمي" في الفلبين
26 يوليو 2024 09:13

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية والحوادث الأخرى الناجمة عن إعصار "جايمي" في الفلبين إلى 33 شخصاً، حسبما أفادت الشرطة اليوم الجمعة.

ومن بين الضحايا 11 شخصاً قضوا غرقاً أو بسبب الصعق الكهربائي في العاصمة مانيلا، التي تعرضت لأسوأ فيضانات منذ أكثر من عقد. ووصلت مياه الفيضانات في بعض المناطق إلى أسطح المنازل، مما أجبر السكان على إخلاء منازلهم كما غمرت المياه المركبات.

وبحلول يوم الأربعاء كانت الطرق الرئيسية غير صالحة للحركة في ذروة الفيضانات، وكان ما يقرب من نصف مليون من سكان مانيلا الكبرى بدون كهرباء.

وتسببت الأمطار الموسمية التي كانت تضرب الفلبين منذ أوائل يوليو الجاري في تفاقم الأوضاع، مما أدى إلى الفيضانات واالانهيارات الأرضية في المحافظات الجنوبية الشرقية.

أخبار ذات صلة
الفلبين تحصي 20 قتيلا جراء الإعصار "غايمي"
تسرب نفطي جراء انقلاب ناقلة قبالة سواحل الفلبين

وقالت وكالة الكوارث الوطنية إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص قتلوا في حوادث مرتبطة بالطقس قبل وصول إعصار "جايمي". وأضافت الوكالة أن أكثر من 1.3 مليون شخص تأثروا بالطقس السيئ منذ 11 يوليو، واضطر أكثر من 211 ألف شخص إلى ترك منازلهم. 

المصدر: وكالات
الفلبين
الفيضانات
إعصار
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس المالديف بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس المالديف بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:42
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس رواندا بمناسبة فوزه بولاية جديدة
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس رواندا بمناسبة فوزه بولاية جديدة
اليوم 10:40
تحت رعاية منصور بن زايد.. الملتقى العلمي العالمي 2025 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية منصور بن زايد.. الملتقى العلمي العالمي 2025 يعقد فعالياته في أبوظبي
اليوم 10:35
الإمارات تحصد 5 ميداليات في «الدراجات المائية»
الرياضة
الإمارات تحصد 5 ميداليات في «الدراجات المائية»
اليوم 10:33
خورفكان يواجه عجمان في صربيا
الرياضة
خورفكان يواجه عجمان في صربيا
اليوم 10:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©