ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "جايمي" في الفلبين

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية والحوادث الأخرى الناجمة عن إعصار "جايمي" في الفلبين إلى 33 شخصاً، حسبما أفادت الشرطة اليوم الجمعة.

ومن بين الضحايا 11 شخصاً قضوا غرقاً أو بسبب الصعق الكهربائي في العاصمة مانيلا، التي تعرضت لأسوأ فيضانات منذ أكثر من عقد. ووصلت مياه الفيضانات في بعض المناطق إلى أسطح المنازل، مما أجبر السكان على إخلاء منازلهم كما غمرت المياه المركبات.



وبحلول يوم الأربعاء كانت الطرق الرئيسية غير صالحة للحركة في ذروة الفيضانات، وكان ما يقرب من نصف مليون من سكان مانيلا الكبرى بدون كهرباء.



وتسببت الأمطار الموسمية التي كانت تضرب الفلبين منذ أوائل يوليو الجاري في تفاقم الأوضاع، مما أدى إلى الفيضانات واالانهيارات الأرضية في المحافظات الجنوبية الشرقية.

وقالت وكالة الكوارث الوطنية إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص قتلوا في حوادث مرتبطة بالطقس قبل وصول إعصار "جايمي". وأضافت الوكالة أن أكثر من 1.3 مليون شخص تأثروا بالطقس السيئ منذ 11 يوليو، واضطر أكثر من 211 ألف شخص إلى ترك منازلهم.