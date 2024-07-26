الجمعة 26 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة انهيار أرضي في إثيوبيا إلى 257 قتيلاً

ارتفاع حصيلة انهيار أرضي في إثيوبيا إلى 257 قتيلاً
26 يوليو 2024 09:50

ارتفعت حصيلة انهيار أرضي وقع الاثنين في منطقة وعرة جنوبي إثيوبيا إلى 257 قتيلاً، وقد تصل إلى 500، وفق ما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير الخميس.

أخبار ذات صلة
توقعات بمقتل 500 شخص بسبب الانهيارات الأرضية في إثيوبيا
الإمارات وإثيوبيا تطلقان مبادرة «5 ملايين مبرمج إثيوبي»

وهذا أسوأ انزلاق للتربة تشهده إثيوبيا.
وقال مكتب الأمم المتحدة  في تقريره إن "عمليات الإغاثة تتواصل" و"يحفر السكان بأيديهم أو بالمعاول لعدم توافر خيارات أخرى". وأضاف "من المتوقع أن ترتفع الحصيلة إلى 500 قتيل، استناداً إلى المعلومات التي قدمتها السلطات المحلية".
وكانت الحصيلة السابقة التي وفّرتها السلطات المحلية مساء الثلاثاء تفيد بمقتل 229 شخصاً.

المصدر: وكالات
الانهيارات الأرضية
إثيوبيا
انهيار أرضي
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس المالديف بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس المالديف بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:42
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس رواندا بمناسبة فوزه بولاية جديدة
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس رواندا بمناسبة فوزه بولاية جديدة
اليوم 10:40
تحت رعاية منصور بن زايد.. الملتقى العلمي العالمي 2025 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية منصور بن زايد.. الملتقى العلمي العالمي 2025 يعقد فعالياته في أبوظبي
اليوم 10:35
الإمارات تحصد 5 ميداليات في «الدراجات المائية»
الرياضة
الإمارات تحصد 5 ميداليات في «الدراجات المائية»
اليوم 10:33
خورفكان يواجه عجمان في صربيا
الرياضة
خورفكان يواجه عجمان في صربيا
اليوم 10:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©